Байден заявил, что не знал о готовящемся обыске в квартире бывшего юриста Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу NBC, что не знал о готовящемся обыске в квартире у Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа. Фрагмент интервью был показан в четверг.

"Даю слово, я не знал", - отметил Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, знал ли он о готовящемся обыске.

"Я давал обещание никоим образом не вмешиваться и не отдавать распоряжение остановить какое-либо проводимое министерством юстиции расследование. Я узнал об этом [обыске] вчера вечером - тогда же, когда о нем узнал весь мир", - отметил Байден. При этом он подчеркнул, что ему не докладывают о других проводимых Минюстом расследованиях.

Байден также подверг критике администрацию Трампа, который, по его мнению, "политизировал министерство юстиции настолько, что многие [его сотрудники] вынуждены были уволиться". "В полномочия президента не входит определять, в отношении кого и когда должны проводиться расследования, а в отношении кого их проводить не следует", - отметил Байден, подчеркнув, что министерство юстиции не должно выступать в роли "президентского юриста".

Обыск у Джулиани

В среду сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке, который, по данным газеты The New York Times, был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине. В рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители. Трамп ранее в интервью телеканалу Fox Business отметил, что обыск у Джулиани стал проявлением двойных стандартов. "Это крайне несправедливая ситуация", - указал экс-президент.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.