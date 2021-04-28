NYT: правоохранители в США провели обыск в квартире бывшего адвоката Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники американских правоохранительных органов провели обыск в нью-йоркской квартире Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники, обыск был проведен в рамках расследования лоббистской деятельности, которую юрист мог вести на Украине.

По словам источников газеты, у Джулиани были изъяты принадлежащие ему электронные носители. Газета подчеркивает, что проведение обыска в квартире адвоката является экстраординарным шагом со стороны властей. Подобная мера, указывает The New York Times, должна была быть одобрена на высоком уровне в Министерстве юстиции США, выполняющем функции генеральной прокуратуры.

Как признается в публикации, проведение обыска еще не означает, что следствие готово предъявить Джулиани какие-либо официальные обвинения. Подобный шаг, однако, может свидетельствовать о переходе расследования в "агрессивную фазу", уточняет издание.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына ныне избранного президента США, демократа Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.