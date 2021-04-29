Комиссии по урегулированию ситуации на киргизско-таджикской границе провели первую встречу

ДУШАНБЕ, 29 апреля. /ТАСС/. Созданные в Киргизии и Таджикистане комиссии по урегулированию вооруженного инцидента на границе провели встречу и договорились принять меры, чтобы не допустить эскалации напряженности в регионе. Совместное заявление комиссий опубликовало таджикское агентство Khovar .

"Комиссии <...> обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряженности, создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер и создания соответствующих стабилизирующих условий для плодотворного переговорного процесса в интересах двух дружественных народов и государств", - говорится в документе.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной" обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими двух стран. Обе стороны сообщают о пострадавших. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора, обе стороны считают, что он находится на их территории. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.