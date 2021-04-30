Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 96

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 96 человек. Об этом сообщил в четверг координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков, передает агентство 24.kg .

Кроме того, по его словам, 38 человек были отправлены в медучреждения Бишкека.

Ранее Минздрав сообщал о 84 пострадавших и трех погибших, в числе которых ребенок 2008 года рождения.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной" обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных территорий двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Обе стороны сообщают о пострадавших. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. Бишкек также обвинил Душанбе в попытке захвата водозабора, обе стороны считают, что он находится на их территории. Ближе к вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.