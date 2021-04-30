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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Глава киргизских спецслужб направился в район границы с Таджикистаном

В зоне конфликта с киргизской стороны также находятся первый вице-премьер Артем Новиков и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев в пятницу выехал в район границы республики с Таджикистаном, на территории которого 29 апреля произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух государств. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

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"Председатель ГКНБ направился в Баткенскую область", - говорится в сообщении. Ташиев, который в составе правительственной комиссии курирует в Киргизии вопросы делимитации и демаркации границы страны с соседними государствами, 28 апреля уехал за границу для прохождения медицинского обследования.

Однако в связи с возникшей в республике ситуацией он вынужден был вернуться в Бишкек.

В настоящее время в зоне конфликта с киргизской стороны также находятся первый вице-премьер Артем Новиков и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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