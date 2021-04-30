{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Власти Таджикистана заявили, что последствия конфликта на границе будут устранены

Будут восстановлены линии электропередачи, мосты и дороги, заявил глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода

ДУШАНБЕ, 30 апреля. /ТАСС/. Все последствия вооруженного конфликта, произошедшего в приграничных районах Таджикистана и Киргизии, будут полностью устранены. Об этом заявил в пятницу, общаясь с местным жителями, глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

На эту тему
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

"Мы провели переговоры с руководством Баткенской области Киргизии по открытию дорог, и эти трудности будут разрешены", - приводит слова Ахмадзоды пресс-центр областной администрации. Он добавил, что будут восстановлены линии электропередачи, мосты и дороги, которые пострадали в ходе перестрелок, и призвал жителей приграничных районов не поддаваться эмоциям и провокациям.

Ахмадзода в пятницу утром провел рабочее совещание с представителями общественности и активистами приграничного города Исфары и расположенных рядом селений. Он сообщил, что в настоящее время к работе приступила совместная рабочая группа, которой необходимо создать соответствующие условия для проведения переговоров между сторонами. В ее состав вошли представители правоохранительных органов и местных властей двух стран.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Посольство США в России сократит штат на 75%
Диппредставительство с 12 мая сократит количество консульских услуг
Посольство США в России сократит штат на 75%
Читать полностью