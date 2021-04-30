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Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта путем переговоров

Здание Министерства иностранных дел Кыргызстана, Бишкек Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Министерства иностранных дел Кыргызстана, Бишкек
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта путем переговоров - глава киргизского МИД.

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