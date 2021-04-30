МИД Киргизии призвал ООН помочь в устранении последствий столкновений с Таджикистаном

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Киргизия предложила ООН оказать республике содействие в восстановлении пострадавшей во время вооруженных столкновений с Таджикистаном Баткенской области. Об этом заявил в пятницу глава киргизского МИД Руслан Казакбаев в ходе переговоров со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Министр выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области", - говорится в сообщении.

Как отметил Казакбаев, в результате конфликта на киргизско-таджикской границе в Баткенской области республики имеются "внутренне перемещенные лица и разрушения инфраструктурных объектов и жилья". "В этой связи он выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным лицам и их возвращении в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов", - отмечает пресс-служба.

Герман в свою очередь заверила, что ООН готова оказать техническую помощь "сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ".