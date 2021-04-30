{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Обновлено 

МИД Киргизии призвал ООН помочь в устранении последствий столкновений с Таджикистаном

Глава министерства Руслан Казакбаев выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Киргизия предложила ООН оказать республике содействие в восстановлении пострадавшей во время вооруженных столкновений с Таджикистаном Баткенской области. Об этом заявил в пятницу глава киргизского МИД Руслан Казакбаев в ходе переговоров со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

На эту тему
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. Главное
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана.

"Министр выразил мнение о необходимости переориентирования части программ и проектов агентств ООН на постконфликтное восстановление в Баткенской области", - говорится в сообщении.

Как отметил Казакбаев, в результате конфликта на киргизско-таджикской границе в Баткенской области республики имеются "внутренне перемещенные лица и разрушения инфраструктурных объектов и жилья". "В этой связи он выразил надежду на поддержку ООН в оказании помощи внутренне перемещенным лицам и их возвращении в места постоянного проживания, а также в восстановлении разрушенных объектов", - отмечает пресс-служба.

Герман в свою очередь заверила, что ООН готова оказать техническую помощь "сторонам конфликта в реализации достигнутых между ними договоренностей в рамках существующих региональных и двусторонних программ".

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
Президенты Киргизии и Таджикистана провели переговоры
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе двух стран
Читать полностью