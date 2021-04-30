Жапаров обвинил "некоторые силы" в дестабилизации обстановки на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров считает, что к дестабилизации обстановки на киргизско-таджикской границе причастны "некоторые силы". Об этом он заявил в пятницу в обращении к народу.

"Несмотря на наши усилия по поддержанию мира и стабильности, некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности народов Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта", - отметил глава киргизского государства. При этом он не уточнил, о каких именно силах идет речь.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Бишкек и Душанбе сообщают о большом количестве пострадавших с обеих сторон.