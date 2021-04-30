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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В ОБСЕ назвали верным шагом соглашение о прекращении огня между Киргизией и Таджикистаном

Ситуация на киргизско-таджикской границе вызывает тревогу, а гибель людей трагична, отметила генсек ОБСЕ Хельга Шмид

ВЕНА, 30 апреля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала соглашение о прекращении огня между Киргизией и Таджикистаном "шагом в правильном направлении". Соответствующее сообщение опубликовала в пятницу генсек ОБСЕ Хельга Шмид в Twitter.

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"Ситуация на киргизско-таджикской границе вызывает тревогу, а гибель людей трагична. Вчерашнее соглашение о прекращении огня - это шаг в правильном направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе водозабора "Головной", расположенного на границе Таджикистана и Киргизии, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. Днем позже произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух государств. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. Бишкек и Душанбе сообщают о большом числе пострадавших.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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