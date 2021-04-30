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Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле

Байден выразил Нетаньяху соболезнования в связи с инцидентом на горе Мерон

Там во время праздника Лаг ба-Омер произошла давка. 45 человек погибли

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден позвонил в пятницу премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и выразил соболезнования в связи с гибелью 45 человек в давке на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

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"Президент США Байден недавно позвонил премьер-министру Нетаньяху и выразил соболезнования в связи с трагедией на горе Мерон", - говорится в сообщении.

В результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали. Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля.

В Израиле 2 мая объявлено днем национального траура в связи с произошедшим.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джозеф (Джо)Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
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