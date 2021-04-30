Байден поручил оказать Израилю помощь в связи с трагедией на горе Мерон

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил администрации оказать помощь Израилю в связи с трагедией на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома заявлении американского лидера.

"Я поручил моей команде предложить нашу помощь правительству и народу Израиля. Мы также работаем над сообщениями о том, что граждане США могли погибнуть или пострадать, - сказал Байден. - Посольство США окажет всю необходимую помощь американским гражданам и членам их семей, кого затронула эта трагедия".

В результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля, 45 человек погибли и 150 пострадали. Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля.

В Израиле 2 мая объявлено днем национального траура.