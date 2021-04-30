Нетаньяху поблагодарил лидеров РФ, США и Индии за поддержку после трагедии на горе Мерон

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил в пятницу благодарность президенту РФ Владимиру Путину, хозяину Белого дома Джо Байдену, главе правительства Индии Нарендру Моди, а также лидерам Бахрейна и ОАЭ и руководителям европейских стран за соболезнования и слова поддержки в связи с гибелью 45 человек в трагическом инциденте на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер ночью 30 апреля.

"Я сейчас говорил с президентом США Байденом. Он позвонил мне и выразил свои соболезнования в связи с произошедшей здесь трагедией. Благодарю его от вашего имени, граждане Израиля, а также президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, европейских лидеров, лидеров арабского мира из Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и многих других лидеров, разделяющих наше горе, горе всех граждан Израиля", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Как и многие граждане Израиля, я пришел сдать кровь в знак солидарности с пострадавшими в ужасной трагедии. В моменты истины наш народ объединяется, и это то, что мы делаем здесь и сейчас", - добавил Нетаньяху в пятницу после того, как сдал кровь в медицинском центре "Шаарей-цедек" в Иерусалиме в рамках национальных усилий по сбору донорской крови для пострадавших в трагедии на горе Мерон, сообщила его пресс-служба.

В Израиле 2 мая объявлено днем национального траура в связи с трагедией, произошедшей на горе Мерон.