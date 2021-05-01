Погранслужба Киргизии сообщила о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана, где ранее произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран, стабилизировалась. Об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 1 мая 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - говорится в сообщении. По данным киргизской стороны, в ночь на субботу "инциденты и перестрелки не зафиксированы".

"Обстановка в селах Кок-Таш, Самаркандек, Арка-1, Арка-2 и Борбордук стабилизировалась. Автодорога Ош - Исфана на участке Жака-Орук, а также дорога в местности Торт-Кочо расчищены и открыты", - отмечает ведомство. Во время конфликта данные автодороги были заблокированы.

Ситуация на границе двух государств в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Власти Киргизии заявляют, что таджикские военнослужащие в ходе боестолкновения применяли пулеметы и минометы. В тот же день вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет почти 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.