На грани воды. Что стоит за конфликтом Киргизии и Таджикистана

Спор вокруг водных ресурсов не первый год усложняет отношения между странами Центральной Азии

Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии не стали неожиданностью ни для экспертов, ни тем более для местных жителей. Нерешенные территориальные споры, оставшиеся еще со времен распада СССР, нередко становятся причиной бытовых конфликтов между жителями приграничных сел. Но в спорах за территорию важную роль не всегда играет сама земля, но и находящиеся на ней объекты. Военный пост и камеры наблюдения В этот раз насилие началось вокруг водораспределительного пункта "Головной" на реке Исфара. Это спорный объект, который играет важную роль в водоснабжении как киргизских, так и таджикских сел.

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При этом власти Киргизии утверждают, что только они вкладывают средства в поддержание работы станции, которая когда-то была построена на территории Киргизской ССР. Киргизскую сторону возмутили действия таджикских пограничников, которые решили установить камеры видеонаблюдения рядом с пунктом "Головной". Сначала местные жители стали закидывать военных камнями, а вскоре ситуация переросла в полноценные боевые действия. При этом таджикские СМИ сообщают, что камеры на объекте решили установить в ответ на появление там киргизского военного поста. Это стало неожиданностью для таджикской стороны, так как до этого водораспределительная станция неофициально имела статус нейтрального объекта. Водные споры Вода — яблоко раздора, которое не позволяет странам Средней Азии договориться о полноценном сотрудничестве и оставить в прошлом накопившиеся споры. Во времена Советского Союза богатые водными ресурсами Киргизия и Таджикистан открывали свои резервуары для республик, находящихся в низовьях: Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Взамен Киргизия и Таджикистан получали от соседей запасы газа и угля, которые помогали им с отоплением и электричеством.

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Обретение республиками независимости создало в регионе новую экономическую реальность, а потому работающая во времена Советского Союза бартерная система начала рушиться. Поначалу страны пытались сохранить договоренности по водным квотам, но они оказались невыполнимыми. Усложнила все и незаконченная демаркация границ, которая лишь обострила национальные и территориальные вопросы в спорах за источники воды. Стороны регулярно обвиняют друг друга в агрессии, невыполнении договоренностей и часто действуют в ущерб друг другу. В последние десятилетия Центральная Азия все острее испытывает проблемы с нехваткой водных ресурсов. Как сообщает Би-би-си, в 1960–2000-е годы общий объем водозабора в регионе увеличился вдвое. Сельское хозяйство является основой экономик здешних стран и требует интенсивного орошения. Однако экологический кризис, уменьшение площади ледников, устаревшие дренажные системы — все это становится причиной нехватки воды, которая больше не доходит до некоторых полей. Это влияет на экономику и благосостояние местных жителей. При этом потребление воды постоянно растет, в том числе из-за демографического бума. Богатые водными запасами Киргизия и Таджикистан столкнулись с нехваткой энергоресурсов. Сельские районы этих республик вынуждены проводить зимы без света и отопления. Решить эту проблему могло бы строительство ГЭС, но для их наполнения требуются большие запасы воды. Против этого резко выступает Узбекистан и другие страны низовья, которые из-за появления плотин в соседних республиках рискуют столкнуться с засухой. Регулярные конфликты Нерешенные пограничные споры и дефицит воды постоянно приводят к вспышкам бытового насилия на спорных среднеазиатских территориях. Часто это конфликты между местными жителями, но нередко к ним подключаются и военные.

К примеру, в 2016 году Киргизия переписала на себя крупное Орто-Токойское (Касан-Сайское) водохранилище в Джалал-Абадской области, которое снабжало и киргизские, и узбекские территории. Бишкек пошел на это решение, сославшись на то, что Ташкент не платит за аренду источника. Узбекская сторона отказалась отдавать права на пользование водохранилищем, заявив, что оно было построено узбекскими рабочими и на средства Узбекской ССР. Власти же Киргизии указывали на то, что водоем находится на их территории.

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