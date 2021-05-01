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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Жапаров и Мирзиёев обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе

Президенты Киргизии и Узбекистана подтвердили приверженность решению конфликта путем конструктивного и доверительного диалога

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Президенты Киргизии и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили ситуацию на киргизско-таджикской границе, где произошло вооруженное столкновение. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главы Киргизии.

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"Обсуждены актуальные направления двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с последними событиями на киргизско-таджикском участке государственной границы. Стороны выразили удовлетворение нормализацией ситуации на киргизско-таджикском участке государственной границы благодаря слаженным совместным усилиям", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба, "Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеёв еще раз подтвердили твердую приверженность решению всех имеющихся региональных вопросов путем конструктивного и доверительного диалога в целях укрепления отношений дружбы и добрососедства между братскими народами стран".

Теги
КиргизияТаджикистанУзбекистанМирзиёев, Шавкат МиромоновичЖапаров, Садыр НургожоевичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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