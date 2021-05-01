МЧС Киргизии доставит гуманитарную помощь в заблокированный район республики

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. МЧС Киргизии займется доставкой гуманитарной помощи в заблокированный таджикской стороной Ляйлекский район Баткенской области республики. Об этом заявила в субботу на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития страны Ализа Солтонбекова.

"Доставкой гуманитарной помощи в Ляйлекский район займется МЧС", - сказала она.

В субботу глава Минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев признал, что возникли сложности с доставкой лекарств и врачей в Ляйлекский район, поскольку автодорога к нему заблокирована представителями Таджикистана. Попасть туда наземным путем можно только через таджикскую территорию.

В самом западном Ляйлекском районе Киргизии проживают около 117 тыс. человек. По данным его госадминистрации, запасов продовольствия в данном регионе осталось примерно на двое суток.