Токаев и Жапаров обсудили ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана

НУР-СУЛТАН, 1 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым телефонный разговор, в центре внимания была ситуация на границе Киргизии и Таджикистана. Как сообщила в субботу пресс-служба Токаева, он также выразил готовность в случае необходимости предоставить гуманитарную помощь Бишкеку.

"Главы государств обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову и киргизскому народу по поводу гибели граждан братского государства. Как подчеркнул президент Казахстана, подобного рода пограничные проблемы должны решаться только мирным путем, в духе взаимопонимания и добрососедства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Токаев пожелал Жапарову успеха на предстоящих переговорах на высшем уровне в Душанбе. "Глава государства также отметил готовность Казахстана предоставить гуманитарную помощь Киргизстану в случае необходимости", - отмечается в тексте.

Отмечено, что Жапаров выразил признательность за проявление дружбы со стороны братского Казахстана, заявил о намерении поддерживать постоянные рабочие контакты с Токаевым для оперативного решения всех вопросов взаимного сотрудничества.