Токаев обсудил с Рахмоном ситуацию на границе с Киргизией

НУР-СУЛТАН, 1 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, в ходе которого выразил обеспокоенность напряженной ситуацией на границе Таджикистана и Киргизии, а также призвал стороны к взаимной сдержанности. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы Казахстана.

"Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность по поводу напряженной ситуации на границе с Кыргызстаном, что представляет собой угрозу безопасности обоих соседних государств и их граждан. Президент Казахстана выразил мнение, что такие сложные вопросы, как прохождение линии границы, должны решаться в процессе конструктивных переговоров, в духе взаимного доверия и дружбы. По его словам, сейчас крайне важно проявить взаимную сдержанность, не допустить эскалации силовых действий", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана также приветствовал предстоящую встречу на высшем уровне в Душанбе с целью достижения рациональных договоренностей по недопущению подобных инцидентов в будущем. В свою очередь Рахмон подробно проинформировал Токаева об истории пограничного конфликта и текущей ситуации на границе. "Главы государств договорились поддерживать регулярные рабочие контакты с целью обмена мнениями по ситуации в Центральноазиатском регионе. Соответствующие ведомства двух стран проведут работу по подготовке встречи на высшем уровне", - пояснили в пресс-службе.