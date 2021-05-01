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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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Киргизия и Таджикистан начали переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы

Делегации сторон возглавляют руководители госкомитетов нацбезопасности Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов
Бишкек Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Бишкек
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Правительственные делегации Киргизии и Таджикистана начали в субботу переговоры по вопросам проведения демаркации и делимитации общего участка границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

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"В Баткенской области Киргизской Республики начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении. Делегации сторон на встрече возглавляют руководители госкомитетов нацбезопасности Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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