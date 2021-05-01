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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Рахмон и Токаев выступили за мирное разрешение конфликта на таджикско-киргизской границе

Президенты Таджикистана и Казахстана также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки

ДУШАНБЕ, 1 мая. /ТАСС/. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора высказались за мирное урегулирование конфликта на таджикско-киргизской границе. Разговор состоялся в субботу, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

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"Глава Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о достигнутых таджикской и киргизской сторонами договоренностях, направленных на скорейшее урегулирование напряженной обстановки, которая сложилась на границе двух стран. В этом контексте была подчеркнута исключительная важность нахождения путей решения всех имеющихся вопросов путем переговоров и конструктивного диалога", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главы двух стран также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, особенно лидеры отметили "тревожное развитие ситуации в Афганистане". Указывается, что лидеры обменялись мнением о состоянии и перспективах двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, а также отметили важность принятия дальнейших совместных мер по укреплению и углублению полномасштабного двустороннего сотрудничества.

Теги
КазахстанТаджикистанРахмон, ЭмомалиТокаев, Касым-Жомарт КемелулыОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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