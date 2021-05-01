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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Бишкек рассчитывает на мирное решение конфликта на границе с Таджикистаном

Переговоры по вопросам демаркации и делимитации общего участка границы продолжаются, отметил представитель погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности Мирзамир Сыдыков

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Киргизская сторона рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом заявил в субботу на брифинге в Бишкеке представитель Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Мирзамир Сыдыков.

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"Пограничная служба прилагает все усилия для мирного урегулирования создавшейся ситуации", - сказал он. По его словам, в настоящее время в Баткенской области страны продолжаются переговоры официальных представителей двух государств по вопросам демаркации и делимитации общего участка границы.

"По итогам этих переговоров будут приняты конкретные меры и мы надеемся, что обстановка на границе будет урегулирована мирным путем", - отметил Сыдыков. При этом он не ответил на вопрос о присутствии или отсутствии сейчас на киргизской территории военнослужащих Таджикистана. Но напомнил, что перед началом встречи руководителей комитетов нацбезопасноти республик "наблюдалось стягивание военной техники" к границе с таджикской стороны.

Как подчеркнул представитель погранведомства, в настоящее время Киргизия проводит работу "по оценке нанесенного ущерба", окончательные выводы по этому поводу будут сделаны "после завершения соответствующих экспертиз".

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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