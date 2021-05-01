Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении военных действий на границе

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Руководители государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов в ходе состоявшихся в субботу в Баткенской области на киргизской территории переговоров достигли соглашения о полном прекращении огня на границе двух государств. Об этом со ссылкой на Ташиева сообщило киргизское информагентство АКИpress .

"Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск", - сказал он. Ташиев после встречи выразил надежду, что достигнутые договоренности будут выполняться. "Сегодня, когда мы обсудили вопросы, достигнуто принципиальное согласие по <...> обеспечению мира, стабильности на киргизской и таджикской земле. Убежден, что мы это можем сделать. Мы в ближайшее время решим все проблемы, и наши народы будут жить, как всегда, в дружбе и взаимопонимании, и будет обеспечена стабильность", - отметил в свою очередь Ятимов.

Стороны начали совместный осмотр расположенных на границе сил и техники двух государств, сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

"По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы сегодня начат совместный осмотр местности, где расположены силы и средства сторон, для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстановка на общей границе в настоящее время "в целом характеризуется как относительно стабильная".