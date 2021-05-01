В Бишкеке завершился митинг в поддержку жителей Баткенской области

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Митинг в поддержку пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном жителей Баткенской области завершился в субботу в Бишкеке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На площади перед зданием Дома правительства и находящегося напротив него памятника Владимиру Ленину, возле которых проходила акция, осталось всего около двух десятков человек. В течение дня их число, по разным оценкам, достигало от 700 до 1 тыс. человек.

Демонстранты требовали от руководства республики выдать им оружие, чтобы они могли отправиться в Баткенскую область для защиты границы республики. В Совете безопасности Киргизии призывы относительно выдачи оружия назвали невыполнимыми. "Секретариат Совета безопасности Киргизской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями", - говорится в опубликованном 1 мая заявлении Совбеза. К зданию Дома правительства также были направлены несколько автобусов, чтобы отвезти желающих в военкоматы, однако более половины митингующих отказались покидать площадь.