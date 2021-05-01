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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В Бишкеке заявили, что ситуация на киргизско-таджикской границе стабильная

Ситуация находится под контролем президента Садыра Жапарова, сообщил секретариат Совбеза Киргизии

БИШКЕК, 1 мая. /ТАСС/. Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабильна и находится под контролем президента Садыра Жапарова. Об этом в субботу сообщил секретариат Совбеза Киргизии.

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"По состоянию на 22:00 часов (19:00 мск) 1 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области в целом стабильная", - говорится в сообщении. Как отмечается, "ситуация находится под контролем президента страны Садыра Жапарова".

По данным Совбеза, прошла рабочая встреча представителей министерств обороны двух стран, по итогам которой "создана совместная рабочая группа для контроля вывода сил и средств на места постоянной дислокации".

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 жителя Киргизии, пострадали около 140.

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КиргизияТаджикистанЖапаров, Садыр НургожоевичОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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