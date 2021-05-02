В Киргизии в одном из домов в зоне конфликта обнаружили неразорвавшуюся авиаракету

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Неразорвавшаяся авиаракета обнаружена в одном из домов на территории Киргизии, расположенных вблизи границы с Таджикистаном. Об этом сообщила в воскресенье киргизская Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности.

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"Сегодня в местности Ортобоз была обнаружена авиационная ракета, попавшая в дом жителя села 29 апреля в ходе обстрела таджикскими военнослужащими с воздуха на вертолете Ми-24. Семья, проживающая в доме, не пострадала, так как авиаракета не сработала", - говорится в сообщении.

Как отмечает погравнедомство, обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы "стабильная". Продолжается совместная работа представителей оборонных ведомств двух государств "по отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации".

"Сегодня стороны продолжили совместную работу по осмотру территорий в районе села Карабак Баткенского района (Киргизия) и водораспределительного узла "Головной". В данное время комиссия также работает в местности Аксай Баткенского района", - отмечается в сообщении.

По данным Погранслужбы, по соображениям безопасности пока не работают расположенные на границе двух государств пограничные пункты пропуска.