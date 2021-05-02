Власти Киргизии выделят средства для восстановления разрушенных объектов на границе

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Руководство Киргизии окажет помощь жителям республики в восстановлении объектов, которые были разрушены в ходе вооруженного конфликта с Таджикистаном. Об этом заявил в воскресенье в Бишкеке глава киргизского правительства Улукбек Марипов.

"Руководство страны окажет всю необходимую помощь пострадавшим, восстановит дороги, школы, разрушенные жилые дома граждан", - сказал он. По его словам, главной задачей в настоящее время является сохранение "единства и солидарности народа", а также недопущение "усугубления конфликта".

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 жителя Киргизии, пострадали более 150. Основную часть убитых и раненных составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, а также 78 одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта были эвакуированы 33 тыс. мирных жителей. 1-2 мая объявлены в Киргизии днями национального траура. По сообщению киргизских пограничников, 2 мая обстановка на границе стабилизировалась и стороны начали отвод сил и техники в места постоянной дислокации.