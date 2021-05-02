В Киргизии заявили, что перестрелок на границе с Таджикистаном за минувшие сутки не было

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Вооруженных столкновений в зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана в течение суток не зарегистрировано. Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Бишкеке заместитель начальника главного управления охраны границы Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Назаралы уулу Талантбек.

"За сутки на границе перестрелок не зафиксировано, движение автотранспортных средств открыто, стороны начали отводить дополнительные силы и средства от границы в пункты постоянной дислокации", - сказал он.

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 жителя Киргизии, пострадали более 150. Основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены более ста зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, а также 78 одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта были эвакуированы 33 тыс. мирных жителей. 1-2 мая объявлены в Киргизии днями национального траура.