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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В Киргизии заявили, что перестрелок на границе с Таджикистаном за минувшие сутки не было

Движение транспорта открыто, стороны начали отводить дополнительные силы и средства, сообщил замначальника главного управления охраны границы ГКНБ Назаралы уулу Талантбек

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Вооруженных столкновений в зоне конфликта на границе Киргизии и Таджикистана в течение суток не зарегистрировано. Об этом заявил в воскресенье на брифинге в Бишкеке заместитель начальника главного управления охраны границы Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Назаралы уулу Талантбек.

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"За сутки на границе перестрелок не зафиксировано, движение автотранспортных средств открыто, стороны начали отводить дополнительные силы и средства от границы в пункты постоянной дислокации", - сказал он.

По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 жителя Киргизии, пострадали более 150. Основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике были сожжены или разрушены более ста зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, а также 78 одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта были эвакуированы 33 тыс. мирных жителей. 1-2 мая объявлены в Киргизии днями национального траура.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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