Власти Киргизии организовали доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Власти Киргизии продолжают работать над ликвидацией последствий вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, организована доставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Об этом сообщил в воскресенье Совет безопасности Киргизии.

"Организована и осуществляется доставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы", - говорится в сообщении и уточняется, что в пострадавшие районы направлено 65 тонн гуманитарного груза.

Продолжается работа совместной с таджикской стороной рабочей группы "по контролю отвода сил и средств сторон в места постоянной дислокации". С целью "отслеживания ситуации" в республике работает оперативный штаб при Совете безопасности, в состав которого входят представители МВД, МЧС, Минобороны, Минздрава и Госкомитета национальной безопасности. "Пограничные подразделения и силы правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. Ситуация находится на контроле у президента Садыра Жапарова", - подчеркивается в сообщении.