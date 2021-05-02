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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Киргизия пока не намерена требовать компенсации за ущерб на границе с Таджикистаном

Как заявил глава ГКНБ республики Камчыбек Ташиев, у страны есть достаточно ресурсов для восстановления разрушенных объектов собственными силами

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Киргизия не намерена требовать компенсации от таджикской стороны за нанесенный во время вооруженного конфликта ущерб. Об этом заявил в воскресенье глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, сообщает киргизское информационное агентство "24".

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"Мы не будем обращаться в Таджикистан с просьбой восстановить часть разрушенных домов. Сейчас мы не будем обращаться к Таджикистану за помощью", - сказал Ташиев. По его словам, у Киргизии имеется в наличии достаточно ресурсов для восстановления разрушенных объектов собственными силами.

"У нас хватит своих сил и возможностей. Мы своими силами построим дома для нашего народа. Если таджикская сторона когда-нибудь раскается в содеянном и обратится с предложением восстановить нанесенный вред, то мы это рассмотрим", - отметил глава ГКНБ, пообещав восстановить разрушенные здания до осени.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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