Эвакуированные во время конфликта жители Киргизии начали возвращаться в свои дома

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Эвакуированные из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном жители киргизских сел Баткенской области начали возвращаться в свои дома. Об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности.

"Эвакуированные жители некоторых сел начали возвращаться в свои дома", - говорится в сообщении. Во время столкновений вглубь республики были эвакуированы 33,3 тыс. киргизских граждан. В погранведомстве также отмечают, что Киргизия и Таджикистан продолжают совместную работу по "отводу дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации".

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 жителя Киргизии, пострадали более 150.