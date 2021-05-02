Премьер Киргизии пообещал выплатить компенсации пострадавшим в ходе конфликта на границе

БИШКЕК, 2 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов пообещал выплатить компенсации жителям республики, которые пострадали во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном или понесли материальные потери.

"Хочу вас заверить, что все пострадавшие получат компенсации. Соответствующие ведомства уже ведут подсчет причиненного ущерба. Никто не останется без внимания", - сказал Марипов в воскресенье во время посещения Баткенской области республики.

Он призвал местное население не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. "Сейчас мы должны думать о будущем. Главное - терпение, не нужно поддаваться на провокации. Произошедшие события еще раз доказали необходимость укрепления наших рубежей. Сейчас готовится документ для придания особого статуса Баткенской области", - отметил глава кабмина. При этом он не назвал примерные размеры компенсации и детали будущего статуса Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном и Узбекистаном.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 34 жителя Киргизии, пострадали более 150.