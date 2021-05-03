Один из лидеров оппозиции Чада признал новую власть

ТАСС, 3 мая. Глава партии "Национальный союз за демократию и обновление" Салех Кебзабо, главный противник президента Чада Идрисса Деби Итно, который умер две недели назад, заявил, что признает власть созданного армией переходного военного совета. Об этом сообщает в воскресенье Agence France Press ( AFP ).

"Мы признаем переходный военный совет (ПВС), иначе мы не будем в правительстве", - сказал Кебзабо. Два члена его партии в воскресенье были назначены на должности министра животноводства и заместителя генерального секретаря в новом переходном правительстве.

Президент Чада Идрисс Деби Итно умер во вторник от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев. Власть в свои руки взял в Чаде сформированный армейским командованием временный военный совет, который возглавил сын скончавшегося главы государства 38-летний Махамат Идрисс Деби Итно. Военсовет сразу же распустил правительство и парламент страны, закрыл внешние границы, ввел комендантский час. На своем первом заседании им была принята переходная хартия, где говорится, что через 18 месяцев в Чаде состоятся демократические выборы. Газета Journal du Tchad не исключает, что именно Махамат Идрисс Деби Итно станет фаворитом на победу на предстоящих в Чаде осенью 2022 года президентских выборах.

Ранее во вторник независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года корпусный генерал 68-летний Идрисс Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выборах, переизбравшись на шестой срок. Он получил 79,32% от общего числа проголосовавших.