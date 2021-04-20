Биография президента Чада Идрисса Деби Итны

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 апреля 2021 года стало известно о смерти президента Чада Идрисса Деби Итны. Ранее его в шестой раз утвердили на посту главы государства после подведения итогов прошедших 11 апреля выборов.

Происхождение, образование

Идрисс Деби родился 18 июня 1952 года в селе Бердоба (область Борку-Эннеди-Тибести, с 2012 года - Восточный Эннеди, Чад). Сын пастуха из клана бидеят этнической группы загава. Вторую часть фамилии (Итно) входившую в составное имя своего деда, Идрис Деби официально добавил к своему полному имени в 2006 году.

По завершению французской средней школы в г. Фада (административный центр Восточного Эннеди), обучался во Франко-арабском лицее в г. Абеше (обл. Вадаи) и Лицее Жака Мудейна в г. Бонгор, (обл. Восточный Майо-Кебби). В 1976 году окончил Офицерскую школу в столице Чада Нджамене. Продолжил учебу в Институте аэронавтики им. Амори де ла Гранжа в Азбруке (Франция). Окончил его в 1979 году с дипломом десантника и квалификацией пилота. В 1986-1987 годах прошел военную подготовку в Высшей военной школе в Париже.

Военно-политическая карьера

В 1979 году после учебы во Франции вернулся в Чад, где в то время разворачивалось противостояние правительства Гукуни Уэддея, поддерживаемого ливийским режимом Муаммара Каддафи, и группировки Хиссена Хабре "Военные силы Севера" (ВСС). Поддержав Хабре, в 1980 году Идрисс Деби был назначен начальником штаба ВСС.

Вскоре после победы ВСС и утверждения на посту президента Хабре (июнь 1982 года) Деби стал командующим вооруженными силами Республики Чад (занимал этот пост в 1983-1986 годах). В 1987 году был произведен в полковники и получил пост советника президента по вопросам безопасности и обороны. Помимо этого занимал должности комиссара по военным вопросам и безопасности в центральном исполнительном комитете правящей партии Национальный союз за независимость и революцию.

В 1989 году в результате конфликта Хабре с руководством армии и полиции Деби и несколько других высших офицеров были обвинены в подготовке военного переворота. Вслед за арестом и казнью министра внутренних дел и командующего войсками последовали массовые репрессии против народа загава, к которому принадлежали опальные офицеры. Идриссу Деби удалось скрыться в Ливии, откуда затем он перебрался в Судан. Там он основал "Движение 1 апреля", в которое вошли некоторые противники чадского правительства в эмиграции. В марте 1990 года оно объединилось с другими оппозиционными и повстанческими группами в Патриотическое движение спасения (ПДС), которое объявило своей целью свержение режима Хабре. В ноябре 1990 года отряды ПДС (около 2 тыс. человек) под руководством Деби вошли в Чад и начали наступление на Нджамену. 1 декабря, за день до падения столицы, Хиссен Хабре бежал из страны. Вместо распущенных органов государственной власти 4 декабря был учрежден временный Государственный совет, который как лидер ПДС возглавил Идрисс Деби.

Президент (с 1991 года)

28 февраля 1991 года Идрисс Деби был объявлен президентом на 30-месячный переходный период. Он также был избран председателем преобразованного в политическую партию ПДС. В октябре того же года в Чаде была восстановлена многопартийная система. В январе-апреле 1993 года Национальная конференция с участием 20 политических партий и движений продлила его полномочия до проведения всеобщих выборов. В февраля 1995 года получил звание генерала ВС Чада.

3 июля 1996 года Идрисс Деби был избран президентом на первых в истории страны альтернативных выборах (по итогам второго тура набрал 71,59%). 20 мая 2001 года был переизбран на второй срок с результатом 63,17%. 6 июня 2005 года в Чаде был проведен референдум, в ходе которого была одобрена поправка к конституции 1996 года, отменившая ограничение на количество президентских сроков. Это позволило Идрису Деби баллотироваться на последующих выборах. Он переизбирался в 2006, 2011, 2016 и 2021 годах, каждый раз набирая в первом туре соответственно 64,67%, 83,59%, 59,92% и 79,32% голосов.

На посту главы государства Идрисс Деби пережил несколько попыток военных переворотов и силовых захватов власти вооруженной оппозицией (1991, 1992, 1993, 2004, 2006, 2008 гг.). В 1991-1993 годах главная угроза правительству Деби исходила от группировки сторонников свергнутого президента Хабре "Движение за развитие и демократию", однако в 1996 году она подписала мирные соглашения с правительством. В 1998-2001 годах на севере Чада, в области Тибести действовала коалиция "Движения за демократию и справедливость в Чаде" экс-министра обороны Юсуфа Тогоими и продолжавших сопротивление сторонников свергнутого в 1982 году президента Гукуни Уэддея (в 2002 году повстанцы согласились сложить оружие, часть их впоследствии была интегрирована в национальную армию). В 2006 году вооруженным группировкам удалось достичь окраин столицы Нджамены, а в феврале 2008 года занять большую часть города и взять в осаду президентский дворец. Отказавшийся покидать здание Деби продолжал руководить обороной позиций правительственных сил. При поддержке французского десанта президентским силам удалось переломить ход сражения и вытеснить мятежников из Нджамены.

Правительство Идрисса Деби активно сотрудничает со странами Запада в регионе африканского Сахеля, оказывая поддержку в борьбе с исламизмом. В 2013 году Чад принял активное участие в военной операции против исламистских группировок в Мали, в 2014 году вошел в коалицию африканских государств, борющихся с террористической исламистской группировкой "Боко харам" (вместе с Бенином, Камеруном, Нигером, Нигерией). За успехи в разгроме весной 2020 года структур "Боко харам" в августе того же парламент Чада присвоил Идриссу Деби звание фельдмаршала.

20 апреля 2021 года Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных им во время боевых действий против группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT). Он командовал военными во время боевых действий против повстанцев на севере страны.

Личные сведения

У него было звание почетного доктора наук Университета имени короля Фейсала (Саудовская Аравия, 2010) и Университета Абомей-Калави (Бенин, 2011). Был командором Большого креста международного ордена Академической пальмы, присуждаемого Афро-мальгашским советом по высшему образованию (2010). В 2010 году международная благотворительная организация представителей делового мира "Ротари интернешнл" наградила Деби медалью Пола Харриса, а также присудила премию за искоренение полиомиелита.

Состоял в полигамном браке. Первая жена - Хинда Деби (2005, в девичестве - Махамат Абдерахим Асиль), личный секретарь в администрации президента, почетный председатель женского отделения ПДС. Вторая жена - Амани Муса Хилаль (2012), дочь лидера суданской арабской милиции "Джанджавид". Ранее состоял в браке с Хаджой Халиме. Был многодетным отцом. Один из сыновей Идрисса Деби и Хаджи Халиме Брахим Деби в 2007 году был убит в Париже в ходе ссоры с посетителями одного из ночных клубов. Другой сын - Махамат Идрис Деби - генерал, командующий отрядом антитеррористического спецназа, принимал участие в боевой операции чадской армии в Мали (2013).

Владел французским, английским, арабским языками.

30 января 2016 года Идрисс Деби был избран на один год очередным председателем Африканского союза (АС). 17 июля 2016 года в ходе 27 саммита в Кигали (Руанда) на правах председателя получил первый паспорт АС.