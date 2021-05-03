Блинкен заявил, что США должны быть готовы к любому развитию событий в Афганистане

ВАШИНГТОН, 3 мая. /ТАСС/. Вашингтон должен быть готов к любому сценарию развития событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских сил. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS , которое вышло в эфир в воскресенье.

"Готовы ли вы к наихудшему сценарию, при котором поддерживаемое США правительство падет, а на смену ему придет [движение] "Талибан" (запрещено в РФ)", - спросили главу Госдепартамента. "Мы должны быть готовы к любому сценарию и целому их спектру. Мы смотрим на это очень здраво", - ответил он.

"Но мы были втянуты в Афганистан в течение 20 лет. Иногда мы забываем, почему в первую очередь мы туда отправились. Это было ради того, чтобы принять меры в отношении людей, напавших на нас 11 сентября [2001 года]. И мы сделали это. Только то, что наши военные возвращаются домой, не означает, что мы покидаем [Афганистан]. Наше посольство остается, содействие, которое мы предоставляем Афганистану, когда речь идет о поддержке в сфере экономики, развития, гуманитарных вопросов, - это остается. И не только от нас, но и от [наших] партнеров и союзников", - продолжил Блинкен.

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств.