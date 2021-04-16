CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

Власти США выполнят условия мирного соглашения с "Талибаном" (организация запрещена в РФ) и начнут вывод войск из Афганистана уже с 1 мая. Как заявил глава Белого дома Джо Байден, Вашингтон добился всех поставленных целей и завершит "самую длинную войну, в которой участвовала Америка". Военные эксперты и дипломаты по-разному оценивают это решение, неоднозначная реакция и в самом Кабуле, где опасаются, что уход США грозит Афганистану новой волной насилия. Мы собрали мнения об уходе военных США и НАТО из республики.
"Афганистан способен защитить свой народ"
"Исламская Республика Афганистан уважает решение США и будет работать с американскими партнерами, чтобы обеспечить плавный переходный период", — заявил президент Афганистана Ашраф Гани в своем Twitter, комментируя планы Вашингтона начать вывод войск из республики.
Как подчеркнул глава государства, Кабул продолжит сотрудничать с партнерами в США и НАТО и будет прилагать усилия для достижения мира.
По словам президента, силы безопасности и обороны Афганистана "в полной мере способны защитить свой народ и страну, чем они и занимались все это время и за что афганский народ навсегда останется им благодарным".
"В стране не должно быть иностранных солдат"
"Если талибы думают, что они возьмут власть в Афганистане военной силой после вывода иностранных сил, они ошибаются", — заявил глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.
По его мнению, для афганцев настало время сплотиться и решить свои проблемы вместо того, чтобы терять время в войнах.
"Стало ясно, что через четыре месяца здесь уже не будет иностранцев, и самое время нам самим найти пути избежать войн в будущем, — подчеркнул он. — В нашей стране в будущем не должно быть иностранных солдат".
"США отвечают за последствия"
Сами же талибы выражают недовольство переносом сроков вывода войск, так как изначально договоренности в Дохе предполагали, что к 1 мая в стране уже не останется иностранных военных. По новым срокам этот процесс затянется до сентября.
В частности, талибы заявили, что указанное нарушение "открывает [для радикалов] путь принять все необходимые контрмеры, следовательно, американская сторона будет ответственна за все будущие последствия, а не Исламский Эмират [Афганистан] (самоназвание "Талибана")".
"Мы готовы защищать нашу страну"
"Если мирный процесс не достигнет своих целей, если правительство станет слишком слабым, чтобы поддерживать безопасность и стабильность, если большие города окажутся на грани краха, в этом случае мы полностью готовы защищать нашу страну, что мы и делали последние 40 лет", — считает бывший посол Афганистана в Великобритании Исмаил Хан.
"Это превратит страну в центр терроризма"
"Вывод этих сил отвечает желаниям афганского народа, но на данный момент условия для этого не созданы, есть риск возобновления гражданской войны, и это превратит Афганистан в центр международного терроризма", — приводит TOLO News слова спикера парламента Афганистана Мира Рахмана Рахмани.
"Акт против афганского народа"
"Это (вывод войск США и НАТО — прим. ТАСС) означает, что все, что мы имеем, должно быть отдано противоположной стороне (талибам) как знак великодушия, но это грубый и деспотичный акт против [афганского] народа", — заявила член парламента Афганистана, председатель Комиссии по делам женщин, депутат Нахид Фарид.
Она также отметила, что с уходом иностранных сил у "Талибана" больше нет никаких формальных причин продолжать насилие. Фарид призвала руководство группировки прекратить войну и согласиться на диалог и перемирие.
"Никакой серьезной опасности"
Замглавы МИД Афганистана Мирваис Наб не согласен с алармистскими настроениями некоторых депутатов. Как пишет TOLO News, он поблагодарил США за помощь, которую страна оказывала республике в течение последних двух десятилетий, и заявил, что вывод иностранных войск не будет представлять угрозы для Афганистана.
"Вся система, которая была создана, должна представлять единый Афганистан, Афганистан, где все люди могут ощущать себя единым народом, частью которого являются и наши силы безопасности. Мы не видим никакой серьезной опасности", — сказал Наб.
Дмитрий Беляев