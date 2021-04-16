CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

Власти США выполнят условия мирного соглашения с "Талибаном" (организация запрещена в РФ) и начнут вывод войск из Афганистана уже с 1 мая. Как заявил глава Белого дома Джо Байден, Вашингтон добился всех поставленных целей и завершит "самую длинную войну, в которой участвовала Америка". Военные эксперты и дипломаты по-разному оценивают это решение, неоднозначная реакция и в самом Кабуле, где опасаются, что уход США грозит Афганистану новой волной насилия. Мы собрали мнения об уходе военных США и НАТО из республики.

"Исламская Республика Афганистан уважает решение США и будет работать с американскими партнерами, чтобы обеспечить плавный переходный период", — заявил президент Афганистана Ашраф Гани в своем Twitter, комментируя планы Вашингтона начать вывод войск из республики.

Как подчеркнул глава государства, Кабул продолжит сотрудничать с партнерами в США и НАТО и будет прилагать усилия для достижения мира.

По словам президента, силы безопасности и обороны Афганистана "в полной мере способны защитить свой народ и страну, чем они и занимались все это время и за что афганский народ навсегда останется им благодарным".

"В стране не должно быть иностранных солдат"

"Если талибы думают, что они возьмут власть в Афганистане военной силой после вывода иностранных сил, они ошибаются", — заявил глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла.

По его мнению, для афганцев настало время сплотиться и решить свои проблемы вместо того, чтобы терять время в войнах.

"Стало ясно, что через четыре месяца здесь уже не будет иностранцев, и самое время нам самим найти пути избежать войн в будущем, — подчеркнул он. — В нашей стране в будущем не должно быть иностранных солдат".

"США отвечают за последствия"

Сами же талибы выражают недовольство переносом сроков вывода войск, так как изначально договоренности в Дохе предполагали, что к 1 мая в стране уже не останется иностранных военных. По новым срокам этот процесс затянется до сентября.

В частности, талибы заявили, что указанное нарушение "открывает [для радикалов] путь принять все необходимые контрмеры, следовательно, американская сторона будет ответственна за все будущие последствия, а не Исламский Эмират [Афганистан] (самоназвание "Талибана")".

"Мы готовы защищать нашу страну"

"Если мирный процесс не достигнет своих целей, если правительство станет слишком слабым, чтобы поддерживать безопасность и стабильность, если большие города окажутся на грани краха, в этом случае мы полностью готовы защищать нашу страну, что мы и делали последние 40 лет", — считает бывший посол Афганистана в Великобритании Исмаил Хан.

"Это превратит страну в центр терроризма"

"Вывод этих сил отвечает желаниям афганского народа, но на данный момент условия для этого не созданы, есть риск возобновления гражданской войны, и это превратит Афганистан в центр международного терроризма", — приводит TOLO News слова спикера парламента Афганистана Мира Рахмана Рахмани.

"Акт против афганского народа"