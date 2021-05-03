Йеменские мятежники заявили о новом ударе по базе саудовских ВВС

ТАСС, 3 мая. Официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил об ударе, нанесенном по территории Саудовской Аравии.

"Ракетчики и подразделения беспилотной авиации провели совместную ударную операцию с использованием четырех беспилотных летательных аппаратов типа Qasef-2k и двух баллистических ракет типа Badr. Операция была нацелена на военные объекты в аэропорту Наджран и на авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте, и удары были точными", - говорится в сообщении, которое Сариа разместил в понедельник в Twitter. Данные о возможных пострадавших или причиненном ущербе не приводятся.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на представителя возглавляемой Саудовской Аравией аравийской коалиции, ведущей в соседнем Йемене боевые действия против хуситов, о перехвате вечером в воскресенье заминированного беспилотника в одном из южных регионов королевства. Принадлежность аппарата при этом не уточнялась.

28 апреля и 2 мая хуситы сообщали об аналогичных ударах с использованием беспилотников, нацеленных на военные объекты на территории Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.