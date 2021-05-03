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Политический кризис в Армении
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Пашинян заявил, что его блок изберет нового премьера, если партии нарушат договоренности

В этом случае фракция "Мой шаг" предпримет запланированные шаги, указал и.о. премьер-министра Армении

ЕРЕВАН, 3 мая. /ТАСС/. Правящая парламентская фракция "Мой шаг" изберет нового премьер-министра Армении, если политические силы нарушат договоренности и выдвинут кандидатов на пост главы армянского кабмина. Об этом в понедельник на специальном заседании законодательного органа республики заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

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"Как мы и договорились, сегодня мы не будем избирать нового премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных досрочных выборов. Есть какие-то разговоры о том, что политические силы на втором этапе избрания нового премьера нарушат договоренности (выдвинут кандидатов - прим. ТАСС), однако у нас есть в этом случае запланированные шаги. В этом случае фракция "Мой шаг" просто изберет нового премьера", - заявил он.

Парламент Армении в понедельник начал специальное заседание для рассмотрения вопроса избрания нового премьер-министра. Как ранее заявил Пашинян, депутаты, учитывая политическую договоренность, не станут избирать нового председателя правительства для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Пашинян ушел в отставку 25 апреля, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. Сейчас он исполняет обязанности главы кабмина. Вслед за премьером, согласно технической процедуре, ушло в отставку и правительство страны.

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. Если парламентарии 3 мая и в течение следующих семи дней не смогут избрать нового премьера, парламент по закону будет распущен, а президент будет обязан назначить дату внеочередных парламентских выборов, которые, по всей вероятности, пройдут 20 июня.

Основные политические силы Армении уже заявили, что примут участие в досрочных парламентских выборах. По мнению экспертов, основными конкурентами "Моего шага" станут блоки бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Теги
АрменияСаргсян, Серж АзатовичПашинян, Никол ВоваевичКочарян, Роберт СедраковичПолитический кризис в Армении
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