Киргизия и Таджикистан планируют описать 112 км границы до конца недели

"Мы отдали на описание 112 км. Должны закончить до 9 мая. Потом президенты подпишут и проведем демаркацию", - сказал Ташиев во время встречи с жителями Баткенской области республики. По его словам, сторонам в ходе переговоров удалось договориться "по нескольким участкам".

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет почти 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В настоящее время в процессе делимитации и демаркации границы описано уже около 580 км. Последнее заседание комиссии по демаркации состоялось в марте 2021 года, делегации возглавляли председатели государственных комитетов национальной безопасности Таджикистана и Киргизии. На некоторых участках время от времени возникают споры и конфликты между местными жителями приграничных районов.