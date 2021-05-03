Таджикистан окажет помощь своим гражданам, пострадавшим на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 3 мая. /ТАСС/. Граждане Таджикистана, пострадавшие в результате конфликта на границе с Киргизией на прошлой неделе, получат материальную помощь. Об этом в понедельник сообщил председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Глава области сообщил, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создан рабочий штаб. "Семьи, члены которых были ранены или погибли, получат от государства материальную и гуманитарную помощь", - цитирует его пресс-служба областной администрации. Ахмадзода также сообщил, что в течение одного месяца все разрушенные во время конфликта дома полностью восстановят.

На рабочем совещании с главой региона, добавили в пресс-службе, выступил заместитель председателя города Исфара Джафар Хайдарзода. По его данным, идет процесс возвращения граждан, эвакуированных из зоны конфликта в безопасные места.