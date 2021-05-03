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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Таджикистан окажет помощь своим гражданам, пострадавшим на границе с Киргизией

Идет процесс возвращения людей, эвакуированных из зоны конфликта, сообщил замглавы города Исфара Джафар Хайдарзода

ДУШАНБЕ, 3 мая. /ТАСС/. Граждане Таджикистана, пострадавшие в результате конфликта на границе с Киргизией на прошлой неделе, получат материальную помощь. Об этом в понедельник сообщил председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

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Глава области сообщил, что по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона создан рабочий штаб. "Семьи, члены которых были ранены или погибли, получат от государства материальную и гуманитарную помощь", - цитирует его пресс-служба областной администрации. Ахмадзода также сообщил, что в течение одного месяца все разрушенные во время конфликта дома полностью восстановят.

На рабочем совещании с главой региона, добавили в пресс-службе, выступил заместитель председателя города Исфара Джафар Хайдарзода. По его данным, идет процесс возвращения граждан, эвакуированных из зоны конфликта в безопасные места.

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КиргизияТаджикистанРахмон, ЭмомалиОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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