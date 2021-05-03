Чехия выразила поддержку зампреду ЕК, против которой введены санкции России

ПРАГА, 3 мая. /ТАСС/. Чехия выражает поддержку заместителю председателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссару по вопросам транспарентности Вере Юровой, против которой Россия ввела индивидуальные санкции в рамках ответных мер на санкционные списки Евросоюза. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, слова которого привело сетевое издание denikn.cz .

Что мы знаем про эти инциденты

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Госпожа комиссар опирается на нашу поддержку, как и другие [представители стран Запада], включенные в этот список, - отметил глава МИД. - Госпожа Юрова является представителем Чехии [в ЕК], но одновременно она представляет весь Евросоюз. ЕС будет реагировать на санкции против нее".

Кулганек проинформировал, что в Брюсселе проводятся переговоры между представителями государств - членов ЕС о том, какой должна быть реакция Евросоюза на включение части руководителей сообщества в санкционный список РФ. Ожидается, что эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета глав МИД стран ЕС.

Юрова 1 мая связала введенные против нее индивидуальные санкции со своей деятельностью в ЕК и позицией по инциденту во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы двух складов боеприпасов, в причастности к которым чешские власти теперь подозревают российские спецслужбы.

Евросоюз, по мнению замглавы ЕК, должен занять более жесткую позицию по отношению к РФ. Это касается инцидента во Врбетице, ситуации с правами человека и гражданскими свободами и обстановки вокруг Украины.

Решение РФ

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список из восьми человек вошли, в частности, председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель Прокуратуры Берлина Йорг Раупах, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и Юрова.

Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.