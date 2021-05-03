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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Глава ООН призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать условия перемирия

Антониу Гутерриш также выразил соболезнования родственникам погибших в ходе столкновения и пожелал скорого выздоровления пострадавшим

ООН, 3 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Киргизию и Таджикистан соблюдать перемирие. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Генсек приветствует контакты лидеров двух стран и достигнутую 1 мая договоренность о прекращении огня. Он призывает обе стороны предпринять все необходимые меры, чтобы перемирие соблюдалось", - сказал Дюжаррик. "Генсек также подтверждает готовность ООН оказывать поддержку в случае необходимости", - добавил он.

Гутерриш выразил соболезнования родственникам погибших в ходе столкновения и пожелал скорого выздоровления пострадавшим.

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КиргизияТаджикистанГутерриш, АнтониуОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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