Прокуратура Киргизии обвинила Таджикистан в нарушении международных соглашений

БИШКЕК, 3 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Киргизии обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении киргизского главного надзорного органа.

"29 апреля 2021 года в Баткенской области Кыргызской Республики бандитские формирования и регулярные войска Республики Таджикистан вероломно атаковали границы Кыргызской Республики с применением автоматического оружия, минометов, боевых вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерийских расчетов и других видов вооружения в отношении мирного населения Кыргызской Республики, в нарушение требований устава Всеобщей декларации прав человека ООН от 1976 года, соглашения о создании СНГ от 1991 года, Алма-Атинской декларации от 1991 года, Московской декларации о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств - участников СНГ от 1994 и договора об основах межгосударственных отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан от 1996 года", - говорится в сообщении.

По фактам вторжения и других преступлений Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело. "Проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства и видеозаписи, проведена фото- и видеофиксация", - отмечается в сообщении.