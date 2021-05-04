Госсекретарь США обсудил с главой МИД Индии ситуацию с пандемией

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник встретился в Лондоне с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента, стороны обсудили борьбу с пандемией, а также укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

"Госсекретарь <...> встретился сегодня в Лондоне с главой МИД Индии <...>, чтобы обсудить решение проблемы COVID-19, а также углубление глобального всеобъемлющего стратегического партнерства между США и Индией. Госсекретарь Блинкен и министр Джайшанкар рассмотрели недавние усилия по борьбе с COVID-19, в том числе помощь США Индии", - говорится в сообщении.

"Госсекретарь подтвердил важную роль Индии в вопросах, связанных с климатическим кризисом, а также в качестве ведущего партнера в регионах Индийского и Тихого океанов. Они также обсудили пути углубления сотрудничества на многосторонних форумах, в числе которых СБ ООН и в качестве приглашенной страны [Индии на встречах] G7", - добавили в Госдепартаменте.

Американский дипломат находится с визитом в Великобритании. В Лондоне с 3 по 5 мая проходят переговоры министров иностранных дел G7. Как сообщалось в коммюнике правительства Великобритании, которая в этом году председательствует в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира, на встречу, помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, приглашен верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.