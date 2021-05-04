Эксперт призвала США не препятствовать использованию "Спутника V" другими странами

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. США не должны отговаривать другие страны от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Такое мнение в опубликованной во вторник колонке в газете Arab News выразила политолог, специалист по вопросам международной безопасности и Ближнему Востоку Кэрри Бойд Андерсон.

"США не должны пытаться отговорить другие страны от использования российской и китайской вакцин, как это было в случае с Бразилией, когда этой стране даже не была предложена альтернативная вакцина", - подчеркнула эксперт.

Как стало известно в марте из доклада министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год, обнародованного за подписью бывшего главы Минздрава США Алекса Азара, Соединенные Штаты пытались воспрепятствовать приобретению Бразилией российской вакцины "Спутник V" в рамках общих усилий Вашингтона по противодействию "дурному влиянию" на государства Северной и Южной Америки. Из этого документа следует, что в стремлении России оказать помощь бразильскому народу в борьбе с опасным заболеванием в Вашингтоне усмотрели желание Москвы усилить свое влияние в регионе и тем самым нанести ущерб безопасности Соединенных Штатов. В тех же намерениях, судя по докладу, Вашингтон подозревал Кубу и Венесуэлу, от сотрудничества с которыми он также предостерегал страны региона.

Андерсон добавила, что пандемия COVID-19 - это "время для международного сотрудничества, а не соперничества" и призвала Россию и Китай "не распространять дезинформацию" о коронавирусе. "Все страны выиграют от эффективной международной кампании по вакцинации населения, - отметила Андерсон. - Ясно, что Россия, Китай и США рассматривают вакцинную дипломатию как часть геополитической конкуренции. Однако эта неверная постановка вопроса. Ни одна страна не будет в безопасности, пока пандемия не закончится. Ни одна экономика не достигнет своего потенциала, пока все экономики не оправятся от последствий пандемии".

Кэрри Бойд Андерсон занимала руководящие позиции в международной консалтинговой фирме Oxford Analytica и журнале Arms Control Today, который издает Ассоциация по контролю над вооружениями США.

Решение Бразилии по "Спутнику V"

В конце апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус.

29 апреля глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус в интервью радиостанции CBN сообщил, что бразильский регулятор не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации полученной из России. После этого в Twitter-аккаунте "Спутника V" появилось сообщение о намерении разработчиков вакцины подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации.

30 апреля Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии заявило, что готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после получения новых данных от разработчика.