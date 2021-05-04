Reuters: США не ослабят санкции против Венесуэлы без конкретных шагов с ее стороны

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. США считают, что Каракас "посылает сигналы" Вашингтону, однако американская администрация не намерена смягчать санкции в отношении Венесуэлы без конкретных шагов, направленных на проведение в республике "справедливых и честных выборов". Об этом передало в понедельник со ссылкой на источник в Белом доме агентство Reuters .

"Мы будем отвечать, основываясь на конкретных действиях. <...> Но в противном случае мы намерены продолжать работать с международными партнерами, чтобы усилить многостороннее давление для достижения этой цели - [проведения] свободных и честных выборов [в Венесуэле]", - заявил источник.

Как уточняет агентство, в прошлом месяце власти Венесуэлы достигли договоренности со Всемирной продовольственной программой ООН о поставках продуктов питания для 185 тыс. школьников в этой стране. На прошлой неделе были освобождены из тюрьмы и помещены под домашний арест шесть обвиняемых в коррупции бывших руководителей компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, отмечает Reuters. "Мы наблюдаем за этими событиями. <...> Мы видим, что [президент Венесуэлы Николас] Мадуро посылает сигналы, но, опять же, мы собираемся действовать на основании действительно конкретных действий", - заявил источник агентства.

Как полагает Reuters, эти комментарии, вероятно, "направлены на то, чтобы развеять слухи, будто президент [США] Джо Байден может начать послабления в отношении Венесуэлы [в ответ на эти действия Каракаса]".

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция. За прошедшие два года Мадуро со своего поста так и не ушел, а часть стран отозвали свое решение о признании Гуайдо.