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Политический кризис в Мьянме

СМИ: против задержанного в Мьянме японского журналиста выдвинули обвинение

По данным агентства Kyodo, Юки Китадзуми вменяют распространение ложной информации, за которое его могут привлечь к тюремному заключению сроком до трех лет

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Надзорные органы Мьянмы выдвинули официальное обвинение против японского журналиста Юки Китадзуми, который был задержан в стране 19 апреля. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, журналисту вменяется распространение ложной информации, за которое он может быть привлечен к тюремному заключению сроком до трех лет. Китадзуми также обвинен в нарушении закона о надзоре за въездом в Мьянму, в случае признания виновным по этой статье ему будет грозить до пяти лет тюрьмы.

Китадзуми работал в одной из ведущих японских газет Nikkei. В настоящее время он в качестве фрилансера сотрудничает с несколькими СМИ Японии. В феврале его уже задерживали в Мьянме, однако почти сразу отпустили.

Ранее правительство Японии выразило протест в связи с задержанием журналиста. Кроме того, японский премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что Токио будет добиваться освобождения Китадзуми.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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