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Дипломатический кризис в отношениях России и Чехии

Парламент Чехии прервал дискуссию о планировавшемся визите вице-премьера в Россию

Дискуссия в нижней палате парламента, согласно источникам агентства ČTK, переросла во взаимные обвинения правой оппозиции и партий правительственной коалиции

ПРАГА, 4 мая. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии, которая во вторник по требованию правой оппозиции приступила в закрытом режиме к рассмотрению вопроса об обстоятельствах несостоявшегося 19 апреля визита первого вице-премьера и главы МВД республики Яна Гамачека в Россию, прервала обсуждение данного вопроса. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

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Дискуссия в нижней палате парламента, согласно источникам агентства, переросла во взаимные обвинения правой оппозиции и партий правительственной коалиции. Перед депутатами выступил Гамачек, разъяснявший аспекты, связанные с несостоявшимся визитом в Москву. Не было принято никаких решений. Парламентарии соберутся на очередное заседание в среду, но неизвестно, продолжат ли они обсуждение поднятого вопроса.

Закрытое заседание нижней палаты чешского парламента, стенограмма которого не велась и на котором было запрещено делать любые записи выступлений, состоялось после публикации ранее во вторник в местном сетевом издании "Список" материала, в котором утверждается, что в России Гамачек якобы намеревался договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году складов боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в обмен на получение страной партии российской вакцины "Спутник V" и согласие российской стороны провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Первый вице-премьер категорически отверг это утверждение СМИ, назвав его ложью.

Чешские власти утверждают, что ответственность за взрывы на территории складского комплекса во Врбетице в 2014 году лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых в Великобритании в покушении на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 17 апреля чешская сторона объявила о решении выслать 18 сотрудников посольства РФ, которых назвала офицерами российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Теги
ЧехияРоссияДипломатический кризис в отношениях России и Чехии
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