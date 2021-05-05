Главу Баткенского района Киргизии отправили в отставку

БИШКЕК, 5 мая. /ТАСС/. Руководитель Баткенского района Баткенской области Киргизии, где на днях произошел вооруженный конфликт с Таджикистаном, отправлен в отставку. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства республики.

"Акылбек Орозов освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации - акима Баткенского района Баткенской области Киргизской Республики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов", - говорится в сообщении. Причины увольнения не указываются.

Во вторник полномочный представитель кабмина в Баткенской области Омурбек Суваналиев также сообщил о своей отставке в связи "с переходом на другую работу".

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 36 жителей Киргизии, пострадали 153.