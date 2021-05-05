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Facebook оставил аккаунты Трампа заблокированными

Блокировка сохранится, пока компания будет вновь рассматривать вопрос об их судьбе в соответствии с рекомендациями надзорного совета
Дональд Трамп EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Дональд Трамп
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Надзорный совет Facebook принял решение, что блокировка аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram должна оставаться в силе, однако отметил, что правила соцсети не позволяют произвольно устанавливать бессрочное наказание и рекомендовал вновь рассмотреть этот вопрос. Соответствющее решение совета было опубликовано на его сайте в среду.

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"Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы", - говорится в решении.

"Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года об ограничении доступа занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа к размещению контента в его аккаунтах в Facebook и Instagram. Однако было неправильно устанавливать бессрочную блокировку, не опираясь на какие-либо стандарты", - указали в совете.

Facebook рекомендуется вновь в шестимесячный срок рассмотреть дело о блокировке аккаунтов Трампа. В случае принятия решения об их восстановлении, это должно быть сделано в соответствии с правилами, применяемыми к другим пользователям.

Комментарий Facebook

Блокировка аккаунтов Трампа сохранится, пока компания будет вновь рассматривать вопрос об их судьбе в соответствии с рекомендациями надзорного совета. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Facebook.

"Хотя надзорный совет не потребовал немедленно восстановить аккаунты Трампа, он также не определил продолжительность штрафных мер. Вместо этого он подверг критике открытый характер блокировки, назвав ее "неопределенной и не опирающейся на стандарты", а также настоял, чтобы мы пересмотрели нашу реакцию. Мы изучим решение совета и определим действия, которые будут пропорциональными и понятными. Тем временем аккаунты Трампа останутся заблокированными", - говорится в заявлении компании.

После беспорядков в Вашингтоне 6 января компания Facebook лишила Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях. Изначально блокировка Facebook должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена. Действия крупнейших соцсетей в отношении аккаунтов Трампа подверглись резкой критике со стороны республиканцев. Во Флориде был принят закон, который запрещает соцсетям блокировку аккаунтов политиков под угрозой больших штрафов.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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